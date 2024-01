Internazionali d’Italia 2024 su Mediaset? Dietrofront Berlusconi: “Nostri diritti scaduti”

Gli Internazionali BNL d’Italia 2024, in programma a Roma a partire dal 6 maggio, saranno trasmessi ancora una volta in chiaro, con una partita al giorno, sui canali Mediaset? In un primo momento, Pier Silvio Berlusconi, ad del Biscione, lo aveva rivelato nel corso di una conferenza stampa, poi però ha dovuto rettificare quanto detto: “I diritti del tennis sono scaduti nel 2023. Li abbiamo avuti a lungo in passato per circa 6 anni in una prima tranche e nell’ultimo triennio scaduto da poco”.