Pattinaggio di velocità, Coppa del Mondo pista lunga in Canada: dodici azzurri convocati

Ultima tappa di Coppa del Mondo di pista lunga del pattinaggio di velocità in programma in Canada a Quebec City nel weekend. Si chiude la stagione a partire da venerdì con il sesto e ultimo appuntamento del circuito internazionale in cui si decideranno i vincitori delle classifiche di specialità. Sono dodici i convocati azzurri: Laura Lorenzato (Noale Ice), Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare), Veronica Luciani (Noale Ice), Serena Pergher (Fiamme Oro), Francesco Betti (Fiamme Oro), David Bosa (Fiamme Oro), Daniele Di Stefano (Fiamme Oro), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Riccardo Lorello (C.S. Esercito), Michele Malfatti (Fiamme Gialle) e Alessio Trentini (Fiamme Azzurre).