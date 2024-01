Jannik Sinner nominato ambasciatore dello sport italiano nel mondo

Jannik Sinner è stato nominato dal ministro Tajani ambasciatore dello sport italiano del mondo. Lo ha rivelato Angelo Binaghi, presidente della Fitp, nel corso della conferenza stampa a Roma con lo stesso giocatore azzurro per celebrare la vittoria degli Australian Open: “Jannik Sinner è stato appena nominato dal ministro Tajani come ambasciatore dello sport italiano nel mondo”, ha detto in apertura della conferenza.