Internazionali d’Italia 2023, Swiatek: “Arrivo da una sconfitta, ma sto bene”

“Sono contenta di essere a Roma e di essermi riposata un po’ qui. Sono parecchio carica per il mio primo allenamento”. Dopo i successi delle ultime due stagioni Iga Swiatek torna agli Internazionali BNL d’Italia. La numero uno del mondo, reduce dalla finale persa contro Sabalenka a Madrid, prepara la sua difesa al titolo che inizierà giovedì 11 o venerdì 12 maggio. “Tutto il circuito sta crescendo e le giocatrici sono sempre più forti. Le finali in generale sono sempre toste – garantisce la polacca, che nelle ultime due edizioni del WTA 1000 roma ha cannibalizzato le finali contro Pliskova e Jabeur -. Ho grandi memorie di questo torneo, ma dovrò giocare al 100% e poi ci saranno le mie avversarie. Differenze tra questi tornei da 2 settimane e gli slam? Non è solo nel bye al primo turno. Negli slam hai vibes diverse perché sai di essere nei quattro tornei più importanti. Anche se diciamo che trattiamo ogni torneo allo stesso modo, cosa che provo a fare, negli slam è un po’ diverso. Qui a volte capita comunque di dover giocare due giorni di fila e poi gli spazi sono totalmente diversi”.

Swiatek ha poi parlato di cosa sia cambiato in un anno, la scorsa stagione si presentava a Roma forte di un lungo filone di vittorie, cosa che non accade nell’edizione 2023 degli Internazionali BNL d’Italia: “Ci sono vantaggi e svantaggi in entrambe le posizioni. Lo scorso anno avevo sulle spalle il peso di questa serie di vittorie consecutive ed era la prima volta che difendevo il titolo. Non posso fare paragoni, però sto giocando bene quindi anche quest’anno arrivo bene qui”.