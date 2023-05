Milan-Inter, Pagliuca: “Potrebbe decidersi ai rigori, prevedo una finale tra nerazzurri e Manchester City”

L’ex portiere dell’Inter, Gianluca Pagliuca, a poche ore dalle due semifinali di andata di Champions League, ha espresso il proprio pensiero nel corso di un’intervista rilasciata all’AGI: “La finalista potrebbe decidersi ai calci di rigore, prevedo Inter-Manchester City a Istanbul. Non ci sono favorite, a guardare i risultati, sembra più in forma l’Inter, ma il Milan in campionato nello scontro diretto con la Lazio e senza Leao, ha dato una grande dimostrazione. La concentrazione sarà a livelli altissimi. Finalmente è cambiata la regola del gol fuori casa, è giusto così, prevedo due derby molto equilibrati, dove poi spero vinca l’Inter, anche se stimo comunque tanto il Milan per il percorso che sta facendo. Non mi sento comunque più tranquillo, anche perché di solito, chi prende il posto di un titolare cerca di fare ancora di più per dimostrare di essere all’altezza”.

Pagliuca, dunque, dice Inter ma è sicuro che non sarà affatto facile contro il Milan: “Giroud è uno che in queste partite il gol lo fa, ha esperienza ed è forte. Diaz è un ottimo giocatore, così come Hernandez. Maignan fortissimo, il vero punto di forza del Milan, uno dei più forti al mondo, anche se Onana sta facendo bene. Non ha davvero punti deboli, è una squadra completa, ha un centrocampo fortissimo. L’allenatore cavalcherà l’entusiasmo, anche perché è la prima semifinale di Champions e non se la vorrà lasciare sfuggire”.

Anche Pagliuca è stato protagonista di diversi derby della Madonnina: “In totale ne ho giocati 10 in campionato e non ho mai perso, ne ho vinti 4 e pareggiati 6. In Coppa Italia ne ho giocati 4 e ne ho vinti 3 e perso solo 1. Il mio preferito? Era Pasqua 1995, vincemmo 3-1, segnò Seno, Jonk e Nicola Berti, il Milan quell’anno arrivò secondo in Serie A e perse la finale di Champions con l’Ajax. Io ero stato il migliore in campo, ero molto felice e da quel giorno, sono entrato nel cuore dei tifosi dell’Inter”.