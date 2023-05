Internazionali d’Italia 2023, Musetti: “Con Tsitsipas rivivo sempre la stessa partita”

“Tsitsipas ha iniziato bene con servizio e dritto ed anche il rovescio lo ha giocato meglio impedendomi di avvicinarmi. Io poi sono stato bravo a reagire, peccato perché con lui sembra di rivivere la stessa partita”. Le parole di Lorenzo Musetti alla fine della sfida di ottavi di finale degli Internazionali BNL d’Italia 2023 contro Stefanos Tsitsipas. Sconfitto con il punteggio di 7-5 7-5, l’azzurro ha commentato il match: “Con lui per vincerla bisogna vincere quasi alla perfezione. Mi resta l’amaro in bocca, manca sempre la cura dei dettagli che spero mi farà fare il salto di qualità. Non è facile giocare sempre in uno spicchio di campo, lui è molto bravo di dritto e fa male in ogni angolo. Lo scopo di entrambi era quello di girare con il dritto e manovrare; poi Stefanos mi ha dato poi poche chance in risposta”.

“Lascio Roma abbastanza soddisfatto, credo che in generale la stagione sulla terra rossa sia partita molto bene. Ovvio che vado a Parigi con tanta voglia e quest’anno non ho nulla da difendere e sarò testa di serie, quindi non prenderò Tsitsipas al primo turno come l’anno scorso”. Musetti racconta il suo punto di vista nell’approccio al Roland Garros, prima di chiudere con un ringraziamento al tifo capitolino: “Devo ringraziare il pubblico che, oltre alla bellissima location del centrale, mi ha sicuramente dato una mano importante. Speriamo il prossimo anno di poter far esaltare ancora di più i tifosi”.