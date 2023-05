Highlights Musetti-Tsitsipas 5-7 5-7, ottavi Internazionali d’Italia 2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 67

Il video con gli highlights di Musetti-Tsitsipas, sfida valevole per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2023. Il tennista azzurro viene sconfitto con il punteggio di 7-5 7-5 dopo 1h51′ di gioco e saluta il torneo di Roma con l’amaro in bocca. La versione odierna del greco non era affatto imbattibile, ma Musetti ha commesso troppi errori nei momenti chiave ed ha pagato l’inesperienza. Ai quarti di finale, Tsitsipas sfiderà il croato Borna Coric.