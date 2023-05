Internazionali d’Italia 2023, Medvedev: “A Roma non mi sono mai sentito così bene”

“Non penso di aver giocato la mia partita migliore, ma non mi sono mai sentito così bene a Roma. Già prima del torneo avevo detto quanto mi fossi trovato in allenamento e sono contento di aver portato queste sensazioni in partita”. Le parole di Daniil Medvedev, che con il punteggio di 6-2 6-2 ha battuto Yannick Hanfmann e si è qualificato per la semifinale degli Internazionali BNL d’Italia 2023. “Ho gestito bene la partita e ho contrastato il suo serve and volley. In generale ho vinto i punti importanti. La ragione del mio successo sulla terra quest’anno? Non ho cambiato nulla, ma forse l’allenamento che ho fatto prima dell’inizio del rosso mi ha aiutato, nonostante i pochi giorni a disposizione”.

In semifinale per il russo ci sarà il vincente di Tsitsipas-Coric, un motivo in più per il quale non si sente favorito al titolo: “Non credo di essere il favorito. Rune e Ruud nella parte sopra sono degli specialisti e lo stesso vale per Tsitsipas. Però sto giocando bene e sono sicuro che darò fastidio al mio avversario in semifinale”. Medvedev ha poi commentato la rinuncia di Nadal al Roland Garros: “Credo sia una brutta notizia perché non voglio vedere nessuno infortunato. Sarebbe stato il favorito e sono contento di sentire che proverà a tornare in campo. Un record come il suo nel tennis non esiste”.