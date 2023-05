Basilea-Fiorentina, forze dell’ordine intervengono per spegnere la tensione tra tifoserie

A poche ore dalla semifinale di ritorno di Conference League 2022/2023 tra Basilea e Fiorentina al St. Jacob-Park, le forze dell’ordine sono dovute intervenire per evitare possibili contatti fra le due tifoserie e sono state costrette a scortare trecento dei circa duemila tifosi gigliati presenti a Basilea direttamente all’esterno dello stadio. Saltato, dunque, il corteo che i sostenitori viola aveva organizzato per il tardo pomeriggio. Stando a quanto riportato le forze dell’ordine avrebbero usato idranti e pallini di gomma per sedare gli animi della tifoseria viola che sarebbe stata provocata da quella dei padroni di casa.