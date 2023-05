Internazionali d’Italia 2023, Cobolli: “Qualificarsi vincendo due partite ha un altro sapore”

“Questo risultato è frutto della perseveranza che sto mettendo in ogni allenamento e questa vittoria ne è la prova“. Le parole di Flavio Cobolli dopo il successo su Emilio Nava per 4-6 7-6(4) 7-5. Il romano ha conquistato un posto nel tabellone principale degli Internazionali BNL d’Italia 2023 vincendo un match da film su un Campo 2 gremito. “Prima del torneo avevo parlato con la mia famiglia di quanto sarebbe stato fantastico qualificarsi, tutta un’altra storia rispetto alla wild card in main draw dello scorso anno – racconta il tennista romano, attualmente numero 183 ATP -. Non ho trovato quasi mai la risposta, ma nel momento più importante ci sono riuscito ed è ciò che conta. Dopo aver avuto match point nel decimo gioco del terzo set e aver perso il game, ho guardato l’angolo e ci siamo detti di continuare perché è la strada giusta. Ho gestito situazioni difficili con grande maturità: questa partita la porterò dentro per tanto tempo”. In attesa di scoprire l’avversario all’esordio in main draw, Cobolli sa già che giovedì la sua Roma affronterà il Bayer Leverkusen nella semifinale di Europa League. Tra i due risultati però l’azzurro non ha dubbi: “In questo caso preferisco vincere la mia partita“.