Giro d’Italia 2023, Evenepoel: “Non sono triste di non avere più la maglia rosa”

“Non sono triste per non avere più la maglia rosa. Mercoledì indosserò la maglia iridata, che mi sta più che bene. Sono solo 20-30 secondi dietro in classifica, quindi le cose vanno bene”. Lo ha detto Remco Evenepoel dopo la quarta tappa del Giro d’Italia 2023 in cui ha perso la maglia rosa, per una deliberata scelta però: “Oggi è stata una tappa dura, molto frenetica e con una velocità media elevata soprattutto nella prima parte, ma la squadra ha fatto un buon lavoro, mentre io ho avuto un buon feeling per tutto il tempo, e di questo sono soddisfatto”.