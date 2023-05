Internazionali BNL d’Italia 2023, Napolitano: “Sto lavorando con le mie idee” (VIDEO)

di Lorenzo Ercoli 31

A sei anni di distanza dalla sua unica apparizione nel main draw degli Internazionali BNL d’Italia, Stefano Napolitano sta provando ad inseguire la wild card tramite le Prequalificazioni. L’ex numero 152 del mondo, attualmente alla piazza 541 ATP, ha superato Lorenzo Rottoli e Andrea Guerrieri nei primi due impegni della sua avventura, che lo proiettano al quarto di finale contro Daniele Capecchi: “Quando ho visto il tabellone ho pensato di dover partire subito forte perché contro Rottoli ci avevo giocato e perso al terzo quest’anno in Tunisia, però giocando un buon tennis. Ho giocato due buone partite, credendo nel lavoro che ho fatto. Sono stato solido e ho fatto due buone prestazioni”. Il tennista classe 1995 sta lavorando in autonomia e questa potrebbe essere la formula per la nuova scalata: “Lavoro con me stesso e con le mie idee. Mi concentro su adesso, dopo tanti anni di problemi fisici ogni volta dovevo ripartire da capo. A Verona c’è il gruppo di Oradini al quale mi appoggio. Sono un po’ creativo sul lavoro. Provo a crescere in campo giorno dopo giorno, adesso come ho detto sono più libero. Il Foro è sempre un privilegio, avere una wild card è più difficile, ma asssporo questo momento, giocare su questi campi è fantastico“.