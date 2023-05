Formazioni ufficiali Atalanta-Spezia: Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Spezia, match della trentatreesima giornata di Serie A 2022/2023. Fischio d’inizio alle 18:00 di mercoledì 3 maggio al Gewiss Stadium. Obiettivi diversi per le due squadre: la Champions per i bergamaschi, la salvezza per i bianconeri. Di seguito, ecco le possibili scelte di formazione di Gasperini e Semplici.

FORMAZIONI UFFICIALI SALERNITANA-FIORENTINA

FORMAZIONI UFFICIALI SAMPDORIA-TORINO

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-LECCE

Le formazioni ufficiali

Atalanta: in attesa

Spezia: in attesa