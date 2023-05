Napoli, Koulibaly: “Faccio parte dei tifosi oggi, i napoletani meritano questa gioia”

Kalidou Koulibaly, ex difensore del Napoli e vero e proprio simbolo di questo club fino alla scorsa estate, ha mandato un messaggio di congratulazioni agli azzurri dopo la vittoria dello scudetto, parlando ai microfoni di Sky Sport: “Auguri a tutti voi fratelli napoletani. Il tempo è arrivato – ha esultato il senegalese –. Abbiamo dovuto aspettare anni, mesi, settimane, giorni , ore, ma oggi è fatta. Siamo campioni d’Italia. Questo gruppo ci ha reso felice. Hanno combattuto per un intero popolo rendendoci felici. Sì, faccio parte dei tifosi oggi. E tutto il merito è di questo gruppo del suo staff e tutti quelli che lavorano per il Napoli, perché hanno fatto quello che in tanti hanno provato a fare per anni senza riuscirci. Hanno sputato sangue per questa città, questi tifosi, quella gente che mi hanno fatto sentire a casa dal primo giorno. Quindi bravo a questo Napoli! Sì, sono felice per tutti noi napoletani: ce lo meritano da anni e spero arrivino ancora più scudetti nel futuro. Grazie Napoli. Auguri per questo scudetto e per questo calcio che ha fatto diventare realtà questo sogno magnifico”, ha concluso Koulibaly.