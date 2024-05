Internazionali BNL d’Italia 2024: Nardi batte Altmaier, Sonego subito fuori

Si chiude una lunga giornata di tennis agli Internazionali BNL d’Italia. Sonego non riesce nella rimonta contro Lajovic. Un ottimo Nardi regola Altmaier in due set

Un solido Luca Nardi batte in due set Daniel Altmaier. 6-4 6-4 il punteggio a favore del pesarese in un’ora e mezza di gioco. Partita molto equilibrata, che forse avrebbe meritato un epilogo al terzo set. Decisivi, in entrambi i parziali, i break subiti da Altmaier nel nono game. Ottimo rendimento con la prima in campo per Nardi, che chiude con il 75% di punti vinti con la prima di servizio (30/40). Più fatica sulla seconda con il 38% (8/21). Non bastano al tedesco l’80% di prime in campo per evitare il ko all’esordio. Nardi avanza al secondo turno e si regala la super sfida con Holger Rune, all’esordio a Roma e impegnato nella difesa della finale dello scorso anno.

Niente da fare per Lorenzo Sonego, che non riesce nella rimonta su Dusan Lajovic. 6-3 6-7(5) 6-3 il punteggio a favore del serbo, che riesce a piegare sia il torinese che i tifosi del Centrale in due ore e mezza di gioco. Dopo un primo set dominato, Lajovic scende di intensità e subisce il prepotente ritorno di Sonego che, al tie-break, riesce a trascinare il 33enne di Belgrado a un pericoloso terzo set. Medical timeout per Lajovic prima dell’inizio del terzo parziale e inerzia del match tutta verso l’azzurro. I primi sei game filano lisci. Nel settimo, il serbo salva palla break con un ace e si porta sul 4-3. Sul 4-3 arriva l’inaspettato passaggio a vuoto di Sonego, che perde la battuta a 15 e consegna a Lajovic la possibilità di servire per il match. Il classe 1990 non trema e si guadagna un posto al secondo turno, dove affronterà la testa di serie numero 17 Baez. Delusione per Sonego, che dovrebbe rivedersi nel circuito Challenger per racimolare punti utili per la qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.