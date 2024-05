Venezia-Schio finale playoff Serie A1 femminile 2023/2024: calendario, programma, orari e tv delle partite

Il programma con il calendario, gli orari e come vedere in diretta tv le partite della serie Venezia-Schio, valida per la finale dei playoff della Serie A1 femminile 2023/2024 di basket. Sarà l’attesissimo derby veneto a decidere la squadra vincitrice del campionato: una serie che si preannuncia davvero spettacolare non solo perché a sfidarsi sono le formazioni che hanno chiuso in testa la stagione regolare, appaiate a 42 punti ma con le lagunari avanti negli scontri diretti, ma anche perché Venezia e Schio sono le due squadre che hanno monopolizzato il titolo nelle ultime cinque stagioni (uno scudetto per Venezia e quattro per Schio; in mezzo, il titolo non assegnato nella stagione 2019/2020).

Sarà Venezia-Schio in finale playoff, quindi, dopo che il percorso delle due squadre non è certo stato facile nelle fasi precedenti. Mentre i quarti di finale si sono conclusi in due gare (Venezia ha eliminato Roma, mentre Schio ha avuto la meglio su San Martino di Lupari), le cose si sono complicate tremendamente in semifinale. In particolare, le difficoltà sono arrivate in gara-2, dove Venezia ha faticato molto a imporsi in casa di un Campobasso mai domo, che è riuscito a rimanere aggrappato alla partita tenendola aperta fino agli ultimi secondi, dovendo cedere poi per 63-66. Allo stesso modo, Ragusa è riuscita a rendere molto arduo il compito di Schio, che, dopo aver pagato anche un pesante passivo in alcuni momenti a metà match, è riuscita a rimontare solo nell’ultimo quarto.

VENEZIA-SCHIO PLAYOFF, PROGRAMMA FINALE

GARA-1

Mercoledì 15 maggio

Ore 21:00 – Umana Reyer Venezia – Famila Wuber Schio (Rai Sport, LBF TV – FLIMA.TV)

GARA-2

Venerdì 17 maggio

Ore 21:00 – Umana Reyer Venezia – Famila Wuber Schio

GARA-3

Martedì 21 maggio

Ore 21:00 – Famila Wuber Schio – Umana Reyer Venezia

GARA-4 (eventuale)

Giovedì 23 maggio

Ore 21:00 – Famila Wuber Schio – Umana Reyer Venezia

GARA-5 (eventuale)

Domenica 26 maggio

Ore 19:00 – Umana Reyer Venezia – Famila Wuber Schio