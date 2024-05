LIVE – Sonego-Lajovic, primo turno Internazionali d’Italia 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sonego-Lajovic, incontro valevole per il primo turno degli Internazionali d’Italia 2024 (terra battuta). Il torinese non è in un ottimo momento di forma e deve provare a tutti i costi a risalire la china. L’urna capitolina gli ha riservato un avversario molto scomodo su questo tipo di superficie. Il serbo, infatti, di recente si è spinto fino alla semifinale in quel di Barcellona, arrendendosi soltanto dopo più di due ore contro il greco Stefanos Tsitsipas. Il bilancio degli scontri diretti, tuttavia, premia piuttosto nettamente Sonego, che si trova in vantaggio per 3-1 e partirà leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers. Si gioca per accedere al secondo turno contro il piccolo argentino Sebastian Baez, diciassettesima forza del tabellone e beneficiario di un bye al debutto. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati come quinto ed ultimo incontro della giornata dalle ore 11.00 sul Center Court, con inizio fissato non prima delle ore 20.30.

COME SEGUIRE SONEGO-LAJOVIC IN TV

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

SONEGO-LAJOVIC (DIRETTA)