Internazionali BNL d’Italia 2023, Swiatek: “Con l’Ucraina fino alla fine della guerra”

“Tsurenko mi ha ringraziato per aver sostenuto l’Ucraina. Ma lo ha fatto anche prima a Miami. È davvero bello e lo apprezzo molto”. Lo ha rivelato Iga Swiatek in conferenza stampa dopo aver battuto l’ucraina Lesia Tsurenko agli Internazionali BNL d’Italia 2023: “Penso che non ci sia nulla di cui ringraziare perché per me è abbastanza ovvio che dovremmo sostenere l’Ucraina. E io lo farò fino alla fine della guerra. Sono in una situazione difficile, quindi ho molta empatia con tutti i giocatori ucraini”.