Internazionali BNL d’Italia 2023: Djokovic supera Dimitrov in tre set, primo successo a Roma per Medvedev

Era avanti 6-3 4-2 e 40-40 sul servizio del suo rivale, si è complicato la vita ma, alla fine, è riuscito a prevalere in tre set: Novak Djokovic ha battuto Grigor Dimitrov per l’11esima volta in 12 confronti diretta e, questa volta, l’ha fatto con il punteggio di 6-3 4-6 6-1, in un match durato 2 ore e 17 minuti ma che, in ogni caso, il numero 1 del seeding e del mondo non ha mai rischiato di perdere. Una prestazione che, eccezion fatta per il passaggio a vuoto che gli è costato il secondo parziale, possiamo giudicare piuttosto positiva da parte del 6 volte campione in carica degli Internazionali BNL d’Italia, il quale accede al quarto turno mostrando una condizione fisica e tecnica in crescendo. Tra Djokovic e Roma è amore assoluto: 66-10 il suo bilancio in quest’evento in carriera, senza aver mai perso nei 35 match da lui disputati prima dei quarti di finale.

Alla quarta apparizione della carriera è, poi, arrivato il primo successo in carriera per Daniil Medvedev sulla terra rossa capitolina: contro Emil Ruusuvuori, il russo era partito con uno svantaggio di 0-3, ma si è poi ripreso immediatamente e ha di gran lunga alzato il proprio livello di gioco, vincendo 12 dei successivi 15 game e ottenendo il successo con un netto 6-4 6-2. Nel suo spicchio di tabellone, è stato invece eliminato Taylor Fritz: 6-4 6-1 lo score con cui il numero 9 del mondo è stato sorpreso da Yannick Hanfmann, tennista tedesco che tanto bene sta facendo nel corso di queste ultime settimane.