Bologna-Roma, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Bologna-Roma, match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A 2022/2023. Rossoblu che non vincono da molto tempo ma che restano una squadra assolutamente ostica, giallorossi chiamati a tutti i costi a vincere se vogliono ancora sperare in una complicata qualificazione Champions. Chi vincerà al Dall’Ara? Appuntamento alle ore 18 di domenica 14 maggio.

Bologna-Roma sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Ricky Buscaglia e Simone Tiribocchi.