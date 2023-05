LIVE – Udine-Cividale 77-57, gara-2 quarti di finale playoff Serie A2 2022/2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live in diretta di Udine-Cividale, sfida valida come gara-2 dei quarti di finale dei playoff della Serie A2 2022/2023 di basket. Nella gara che ha inaugurato la serie, le due formazioni si sono affrontate senza esclusione di colpi, in un match che ha visto ribaltamenti nel risultato. A spuntarla sono stati gli ospiti, che dopo essere passati in vantaggio nel terzo quarto, sono riusciti ad allungare nell’ultimo parziale, strappando il vantaggio ambientale alla formazione friulana. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di mercoledì 17 maggio sul parquet del Palasport Carnera, con Sportface che vi fornirà un live aggiornato in tempo reale.

UDINE-CIVIDALE 77-57

Finita! Udine 77-57 Cividale! Serie sull’1-1.

34′ – Udine tenta di mantenere Cividale ad una distanza minima di sicurezza: 63-56.

31′ – Inizia l’ultimo quarto, +3 per i padroni di casa.

30′ – Fine terzo quarto: Udine 56-53 Cividale.

21′ – Si riparte, +3 per i padroni di casa.

Fine secondo quarto, si va all’intervallo: Udine 34-31 Cividale.

17′ – Si allarga e di parecchio il divario tra le due compagini, forcing dei padroni di casa prima dell’intervallo: 34-24.

14′ – La gara è molto equlibrata, ma Udine sembra averne leggermente di più.

11′ – Inizia il secondo quarto, +4 per i padroni di casa.

10′ – Fine primo quarto: Udine 19-15 Cividale.

7′ – Gara ricca di tensione, le due squadre non si scoprono molto: 12-11.

4′ – Udine scatta meglio dai blocchi e si porta subito in vantaggio: 8-5.

1′ – Inizia la partita!