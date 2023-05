Internazionali BNL d’Italia 2023, sarà Tsitsipas a sfidare Medvedev in semifinale: Coric ko

Sarà Stefanos Tsitsipas l’avversario di Daniil Medvedev nelle semifinali degli Internazionali BNL d’Italia: il greco, che tra i migliori quattro di questo evento c’era già stato nel 2019 e nel 2022 (in quel caso anche in finale), ci torna anche nell’edizione 2023 e, questa volta, lo fa dopo aver eliminato Borna Coric con il punteggio di 6-3 7-6. Una partita giocata in maniera quasi impeccabile dal numero 5 del mondo, che ha sfruttato il periodo a cavallo tra fine primo set ed inizio seconda frazione per mettere, tra sé e il suo rivale, una distanza incolmabile. Coric non ha affatto giocato male, ma la versione odierna di Tsitsipas è stata semplicemente superiore, eccezion fatta per un piccolo passaggio a vuoto che, dal 4-2 al 4-4 del secondo parziale, gli è costato qualche game di sofferenza in più. Dopo la finale raggiunta agli Australian Open e persa contro Novak Djokovic, il campione 2019 delle Nitto ATP Finals si era un po’ perso anche a causa di un piccolo infortunio al gomito, ma qui a Roma sta dimostrando di aver ritrovato buona parte di quella fiducia di cui solitamente dispone, soprattutto su questa superficie. Ora, come detto, ci sarà la sfida contro Medvedev: l’ex numero 1 del mondo ha vinto 7 degli 11 scontri diretti, ma sulla terra battuta sarà proprio Tsitsipas a partire con i favori del pronostico.