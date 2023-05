Basket, playoff Serie A1 2022/2023: Pesaro batte Milano e riapre la serie ai quarti, Sassari avanti contro Venezia

Pesaro batte l’Olimpia Milano gara-3 dei quarti di finale dei playoff della Serie A1 2022/2023 di basket e riapre la serie (2-1). Grande vittoria in rimonta dei padroni di casa, che dopo aver perso le prime due sfide al Mediolanum Forum di Assago costringono la squadra di Messina a giocarsi tutto a gara-4.

Voigtmann apre il match con due liberi, Charalampopoulos risponde con una tripla (3-2) e Milano scappa sul 3-7. Sfida in perfetto equilibrio sul 9-9 e sull’11-11, ma gli ospiti allungano sull’11-16 e difendono il vantaggio fino al 22-24 in cui si chiude il primo quarto. Nuovo allungo dell’Olimpia all’inizio del secondo quarto sul 22-31 e massimo vantaggio raggiunto sul 28-38, e Milano va all’intervallo avanti sul 36-42. A metà del terzo quarto i padroni di casa riportano il match in parità sul 53-53, Milano chiude ancora avanti il parziale sul 61-66 ma nell’ultimo quarto subisce sette punti consecutivi dal 68-71 al 75-71 ed è costretta ad arrendersi all’88-83 finale.

Tra Sassari e Venezia, invece, è il Banco di Sardegna ad andare avanti nella serie (2-1) grazie alla vittoria di questa sera sul campo di casa. Dopo un primo quarto di gara equilibrato (20-18), così come la prima parte del secondo quarto fino al 29-29, i padroni di casa vanno all’intervallo in vantaggio di sei punti (41-35) e allungano sul +14 al rientro in campo. A metà del terzo quarto raggiungono il massimo vantaggio sul 63-42 e, dopo qualche rischio sul finale del match, riescono a portare a casa la vittoria sull’80-69.