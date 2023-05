Pagelle Bayer Leverkusen-Roma 0-0, voti e tabellino Europa League 2022/2023

Il tabellino con i voti di Bayer Leverkusen-Roma 0-0, sfida valevole come semifinale di ritorno di Europa League 2022/2023. Una Roma non bella ma efficace strappa un prezioso pareggio alla BayArena e, in virtù dell’1-0 dell’andata, strappa il pass per la finale, la seconda consecutiva a livello europeo. Il club tedesco domina la gara e ha in mano il pallino del gioco fin dall’inizio, ma non riesce a segnare e deve arrendersi ad un passo dal sogna. Festeggiano invece i giallorossi, che soffrendo e stringendo i denti si garantiscono un posto a Budapest. Sorride anche lo Special One, ancora protagonista a livello europeo.

HIGHLIGHTS

IL TABELLINO

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hradecky 6; Tapsoba 6.5, Tah 6 (41’ st Amiri sv), Hincapie 6.5; Frimpong 6.5, Demirbay 6.5, Palacios 6 (35’ st Hlozek sv), Bakker 5 (28’ st Adli 6); Wirtz 6.5, Diaby 6; Azmoun 6.

In panchina: Pentz, Lomb, Hudson-Odoi, Fosu-Mensah, Azhil, Aourir.

Allenatore: Xabi Alonso 6.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio 6.5; Mancini 6.5, Cristante 6.5, Ibanez 6.5; Celik 6.5 (33’ st Smalling 6), Bove 7, Matic 6.5, Pellegrini 6, Spinazzola 5.5 (33’ pt Zalewski 5); Belotti 5.5 (1’ st Wijnaldum 5), Abraham 6.

In panchina: Boer, Svilar, Karsdorp, Camara, Dybala, Missori, Volpato, Tahirovic, El Shaarawy.

Allenatore: Mourinho 6.

ARBITRO: Vincic (SVN) 6.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Hincapie, Palacios, Bakker, Ibanez, Cristante, Diaby, Tapsoba, Abraham. Angoli: 5-1. Recupero: 3’ pt, 8’ st.