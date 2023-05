Internazionali BNL d’Italia 2023: rimborso biglietti giovedì-domenica a residenti comuni alluvionati

“Noi rimborseremo tutti i biglietti acquistati nei giorni compresi tra giovedì e domenica a tutte le persone residenti dei comuni colpiti dall’alluvione”. Lo ha detto il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, nella tradizionale conferenza stampa della domenica che chiude gli Internazionali BNL d’Italia 2023, in riferimento al rimborso, come già ufficializzato da altri enti, federazioni e società sportive, dei tagliandi acquistati dai tifosi per le giornate successive alla grave ondata di maltempo che ha messo in ginocchio diversi comuni dell’Emilia-Romagna.