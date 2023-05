Formazioni ufficiali Lecce-Spezia, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Lecce-Spezia, sfida valida per la trentaseiesima giornata di Serie A 2022/2023. Il match del Via del Mare mette in palio punti salvezza di vitale importanza. Il Lecce vuole chiudere la pratica al più presto mentre lo Spezia, che con ogni probabilità dovrà soffrire fino all’ultima giornata, vuole quantomeno respirare e allontanarsi dal terzultimo posto. Il fischio d’inizio è fissato alle 12:30 di domenica 21 maggio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI LECCE-SPEZIA

LECCE: In attesa

SPEZIA: In attesa