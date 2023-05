Parigi 2024, sollevamento pesi: esclusi gli atleti russi, ok invece i bielorussi

Importante notizia in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, per quanto riguarda il sollevamento pesi. Gli atleti col passaporto russo non sono stati infatti ammessi dal Comitato esecutivo della federazione internazionale al Grand Prix de L’Avana e, in virtù delle regole di qualificazione vigenti, non prenderanno parte alle Olimpiadi parigine. Si tratta della prima ‘mancata partecipazione’ ufficiale di atleti russi ai Giochi.

Via libera invece per tredici pesisti e sei dirigenti bielorussi, ritenuti idonei a partecipare alla manifestazione a Cuba. Per la Russia si tratta della seconda esclusione dopo quella di Rio 2016, mentre a Tokyo 2020 le erano stati assegnati due posti. Tutt’altro che entusiasta Maxim Agapitov, presidente della federazione russa di sollevamento pesi, che ha denunciato le condizioni imposte dalla federazione internazionale, definendole “discriminatorie e contrarie alla Carta olimpica”.