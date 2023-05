Psg, è rottura totale tra Messi e i tifosi: l’argentino fischiato a ogni tocco contro l’Ajaccio

Una serata perfetta per il Psg, che battuto 5-0 l’Ajaccio e ha avvicinato il titolo di Francia, è stata sporcata dai fischi a Leo Messi. L’argentino è stato infatti preso di mira dai propri tifosi, che a ogni tocco di palla l’hanno sommerso di fischi. Il motivo è il recente viaggio in Arabia Saudita non autorizzato della Pulce, sospeso anche dal club. In realtà il rapporto tra le due parti non è mai sbocciato e l’imminente addio di Messi a fine stagione sicuramente non aiuta. Fatto sta che lascia sempre un po’ sorpresi vedere il miglior giocatore al mondo ricoperto di fischi… dai tifosi della squadra.