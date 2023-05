Internazionali BNL d’Italia 2023, Paolini sorride all’esordio: successo in tre set su Xinyu Wang

Successo importantissimo per Jasmine Paolini al primo turno degli Internazionali BNL d’Italia: la tennista toscana sconfigge la cinese Xinyu Wang con il punteggio finale di 6-4 6-7 6-2, mostrando grande attaccamento al match e un’ottima capacità di reagire ai momenti più critici. Tutte qualità che hanno sempre fatto parte del suo DNA da giocatrice, ma che ultimamente si erano un po’ eclissate a causa della scarsa fiducia e di una condizione non eccellente. Solo due, infatti, i trionfi dell’azzurra nelle precedenti nove partite giocate, e dunque accogliamo con grande piacere una vittoria che potrebbe donare morale alla tennista di Bagni di Lucca, in cerca di buoni risultati nella parte finale di questa stagione primaverile sulla terra battuta europea.

Il primo set parte con le due contendenti a dominare i rispettivi turni di battuta, con un parziale di 36 punti a 5 in favore di chi era al servizio nei primi nove game dell’incontro. Nel decimo, però, arriva un break che non era affatto nell’aria, che la toscana è stata bravissima a prendersi ai vantaggi dopo aver annullato alla sua avversaria anche due possibilità per il 5-5. La cinese ha subito reagito, ha ottenuto due break e si è involata sul 4-0 nella seconda frazione, ma Paolini non ha affatto lasciato scappare la propria rivale, rimontando fino al 4-4 e ingaggiando una dura lotta punto a punto. 3 match point non sfruttati dall’italiana nel dodicesimo gioco, poi un tiebreak perso per 7 punti a 3: il verdetto è rimandato al terzo set. L’inerzia sembra essere passata nelle mani della numero 60 del mondo, invece assistiamo a un assolo finale della nostra portacolori, che si prende un break in apertura e poi allarga il divario sempre più, fino al 6-4 6-7 6-2 che ha chiuso i conti dopo 2 ore e 22 minuti di battaglia.