Judo, Mondiali Doha 2023: Lombardo si arrende a Stump, ma è argento nei 73 kg

In quel di Doha proseguono i Mondiali di judo 2023. In questa giornata è arrivata una nuova medaglia per l’Italia, l’argento conquistato da Manuel Lombardo nella categoria 73 chilogrammi. Nella finale per il titolo iridato il judoka azzurro si è arreso allo svizzero Nils Stump, vittorioso per ippon al golden score per la sua prima affermazione a livello mondiale. L’azzurro nell’incontro di semifinale ha sconfitto l’azero Hidayet Heydarov. Fuori dai giochi al secondo turno, invece, l’altro portacolori italiano Giovanni Esposito, vicecampione europeo della stesa categoria: l’atleta è stato sconfitto al secondo turno dal rappresentante del Tagikistan Behruzi Khojazoda. Con l’argento di Lombardo l’Italia saale a quota tre medaglie ottenuto sul tatami dell”Al Attiyah Arena’ di Doha dopo i bronzi di Odette Giuffrida nei 52 kg ed Assunta Scutto nei 48 kg.