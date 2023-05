Internazionali BNL d’Italia 2023, Ostapenko inarrestabile: si arrende anche Badosa, è in semifinale

Jelena Ostapenko è inarrestabile sulla terra rossa degli Internazionali BNL d’Italia: l’ex numero 5 del mondo elimina anche Paula Badosa, vince con il punteggio di 6-2 4-6 6-3 e, dopo 1 ora e 49 minuti di battaglia, stacca il suo pass per le semifinali del WTA 1000 di Roma, settima volta per lei un torneo di tale importanza. La campionessa 2017 del Roland Garros sta vivendo due settimane davvero importanti e, grazie ai punti conquistati sin qui, è già al 17esimo posto del ranking virtuale, con buona possibilità di figurare tra le prime 16 teste di serie all’imminente secondo Slam stagionale. Per quel che concerne Badosa, certamente un torneo positivo e che l’ha vista confermare i progressi fatti federe nel corso di questa stagione su terra, dopo una prima parte di anno caratterizzata da costanti problemi fisici e infortuni, i quali le avevano impedito di performare secondo le sue reali qualità. La lettone, al penultimo atto della manifestazione, si troverà dall’altra parte della rete una tra Iga Swiatek ed Elena Rybakina: in entrambi i casi, Ostapenko non partirebbe come favorita, ma siamo ben consci di come la 25enne di Riga, nelle sue migliori giornate, non abbia nulla e nessuno da temere.