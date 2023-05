LIVE – Basilea-Fiorentina, Italiano in conferenza stampa (DIRETTA)

La Fiorentina prova a continuare la sua grande cavalcata europea, preparandosi ad affrontare una nuova sfida, questa volta con il Basilea nel match valevole per il ritorno delle semifinali di Conference League 2022/2023. La compagine toscana, dopo aver perso nella gara d’andata, in casa, saranno ospitati dagli svizzeri, cercando di ribaltare la sfida. Nella giornata odierna, mercoledì 17 maggio, il tecnico viola Vincenzo Italiano, parlerà in conferenza stampa per presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti.

DOVE SEGUIRE LA CONFERENZA

Sportface.it seguirà il tutto in diretta attraverso degli aggiornamenti in tempo reale.

PER AGGIORNARE LA DIRETTA FARE REFRESH O CLICCARE F5

____________________________________________________________________________

FINE CONFERENZA STAMPA

Italiano: “Ho la sensazione che tutte le volte non si ottiene un risultato positivo, c’è un distacco da quello che può essere una partecipazione totale da parte di tutti, per cercare di arrivare ad un obiettivo ancora ribaltabile. Cercheremo domani di rendere fieri i 2 mila tifosi che arriveranno, dando il massimo per ottenere questa finale”.

Bonaventura: “Ieri ho visto la partita, penso che l’Inter sia forte, ha una rosa di livello assoluto, una squadra più forte di noi ma quando sarà il momento la prepareremo al meglio. Già in campionato ci abbiamo giocato contro, li conosciamo, prepareremo la partita quando sarà il momento”.

Italiano: “All’andata abbiamo preso un gol evitabilissimo. L’avevamo preparata bene, sapendo le qualità dei nostri avversari. Domani sarà una gara diversa, la interpreteremo in maniera diversa, ci rimane solo un risultato per arrivare in finale. Cercheremo di bloccare subito qualche loro tentativo di ripartenza, sono convinto che possiamo metterli in difficoltà”.

Bonaventura: “Questa è una competizione in cui abbiamo creduto sin da inizio anno. Ce lo dicevamo tra di noi che questo è un livello in cui poter esprimere il nostro potenziale”.

Italiano: “All’andata siamo mancati sotto l’aspetto individuale, soprattutto in attacco, potevano fare molto di più. Domani a differenza dell’andata dovremo cercare di essere più concreti. Loro chiudono tutti gli spazi bene, noi cercheremo di attaccare con più qualità. Cercheremo di arrivare con tanti uomini sotto la porta”.

Bonaventura: “Penso che questa squadra ha ancora margini di miglioramento. Poi ovviamente ogni anno sarebbe sempre bello aggiungere qualche giocatore che possa migliore la squadra, ma questo dipende dalla società, noi pensiamo a giocare. Penso che questo gruppo non ha ancora espresso tutto quello che ha: ci sono giocatori che possono dare tanto ancora per questa maglia, come i giovani”.

Italiano: “La finale sarebbe il coronamento di un percorso di crescita iniziato l’anno scorso. Abbiamo raggiunto la finale di Coppa Italia, siamo in una buona posizione in campionato e in una semifinale europea. C’è stata una crescita esponenziale da parte di tutti: siamo cresciuti tutti, io in primis. Ad oggi penso che si possa dire che il percorso è stato positivo”.

Bonaventura: “Questa competizione è servita alla squadra per prendere fiducia, soprattutto per i giovani. Hanno capito che questo è u palcoscenico in cui possono fare bene. All’inizio i tanti impegni ci hanno fatto perdere qualche punto in campionato, ma poi ci siamo adattati fisicamente, e siamo riusciti a trovare un modo di giocare che ci ha portato ad avere risultati. Adesso siamo nel clou in tutte le competizione, bisognerà farsi trovare preparati”.

Italiano: “Penso che il Basilea ha confermato nella partita d’andata che bisogna stare super attenti in Europa. Penso che prima di questa semifinale hanno dimostrato di essere una squadra che non molla mai, ma a volte anche se conosci le potenzialità del tuo avversario ci si casca, come noi. Penso però che ce la possiamo giocare, se abbiamo qualcosa in Piazza bisogna dimostrarlo domani. Se approcciamo da Fiorentina come abbiamo fatto in passato, possiamo farcela. Con una prestazione mediocre sarà dura ribaltare il risultato”.

Bonaventura: “Sicuramente questa è la parte più importante della stagione, sia per me che per tutti. Adesso bisogna fare del nostro meglio. Sento la responsabilità di questa squadra, questo mi piace, ma allo stesso tempo penso che tutti si devono sentire leader di un gruppo. I più vecchi devono dare l’esempio, i più giovani devono dare un apporto alla squadra, solo così si possono ottenere risultati, trofei”.

Italiano: “Nell’ultimo periodo abbiamo cercato di ruotare, per accumulare energie per tutte le competizioni che ci stiamo giocando. Domani giocherà chi sta bene sia sotto l’aspetto fisico che mentale. Abbiamo trovato tante difficoltà a livello psicologico, il problema è gestire le energie dal punto di vista della fatica. Due/tre giorni sono pochissimi per recuperare. Dobbiamo stare al Top sotto l’aspetto fisico, si potrebbe arrivare anche ai supplementari, anche se spero di noi”.

Bonaventura: “Le gare che abbiamo affrontato in questa competizione saranno simili a queste. Quando si va fuori casa si trova sempre un ambiente difficile. Dobbiamo ripetere quello che abbiamo fatto in Turchia e in Polonia, pensare al nostro gioco, indipendentemente da quello che succede sugli spalti”.

Italiano: “Penso che ci aspetterà un ambiente infuocato. Arthur è stato chiaro, qui è un ambiente che carina, che trascina, che può tirare fuori dai giocatori tantissimo. Lui sta bene, sembra stia al top della condizione, per noi è importante averlo. Sicuramente domani vorrà far vedere, al suo ex pubblico e compagni, il suo valore. Sarà un’arma in più per noi”.

Bonaventura: “Cabral ci ha detto che ci sarà un ambiente molto caldo, ma noi dobbiamo stare concentrati sul nostro calcio e mantenere la calma. Cecheremo di capire come imposterà la agra il Basilea e cercare di adattarci di conseguenza”.

Italiano: “Il gruppo sta vivendo un momento bellissimo, stagione fin qui esaltante, positiva, si potrebbe aggiungere una bella ciliegina al nostro percorso. Abbiamo dimostrato di essere ancora dentro e di non voler mollare fino all’ultima partita. Sappiamo ciò che ci giochiamo e siamo consapevoli delle nostre qualità, domani dobbiamo metterle tutte in campo: negli ultimi metri, in mezzo al campo, in difesa, tutti dobbiamo mettere in pratica l nostre qualità e dimostrarle”.

Italiano: “All’andata abbiamo sbagliato 20 minuti, non riuscendo a trovare il gol. Dobbiamo cercare di capire al meglio la gara di domani senza commettere errore. Qualche passaggio in più, poco efficace, può non permettere al nostro avversario di mostrare le loro potenzialità. Dovranno fare scelte giuste e veloci, non bisogna fare calcoli, ci serve la vittoria”.

Bonaventura: “Nelle ultime gare, negli ultimi metri, abbiamo fatto scelte ottime. Sicuramente il livello europeo è diverso rispetto alla Serie A, in qualche occasione siamo riusciti ad approfittarne e fare tanti gol. Speriamo di farlo anche domani”.

Mister Italiano: “Arriviamo consapevoli, dobbiamo cercare di forzare un po’ la gara per trovare la rete del pareggio. Dovremo avere molta pazienza e dare peso e valore alle caratteristiche dell’avversario. Sono veloci e abili a fare il loro gioco, sfrutteranno le loro potenzialità, e noi dovremo essere qualitativi al massimo negli ultimi metri. Non mettere in pericolo la nostra gara con superficialità. Dobbiamo fare gol per cercare di vincere la nostra partita.

Inizia Bonaventura: “Sarà importante avere il sostegno dei tifosi, sarà un ambiente difficile e avere un supporto della nostra gente è importante. Cercheremo di fare una grande prestazione per tutta la gente che c’è stata vicino per tutto l’anno”.

ORE 18:25 – Buon pomeriggio amici di Sportface. Inizierà a breve la conferenza stampa di Vincenzo Italiano.