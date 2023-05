Basilea-Fiorentina, Italiano: “Solo un risultato a disposizione. Vogliamo questa finale”

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida contro il Basilea, valevole per il ritorno della semifinale di Conference League. “Arriviamo consapevoli alla sfida di domani, sapendo che dobbiamo cercare di forzare un po’ la gara per trovare la rete del pareggio. Dovremo avere molta pazienza e dare peso e valore alle caratteristiche dell’avversario. Sono veloci e abili a fare il loro gioco, sfrutteranno le loro potenzialità. Dobbiamo fare gol per cercare di vincere la nostra partita”.

Il tecnico viola ha poi proseguito: “All’andata abbiamo preso un gol evitabilissimo. L’avevamo preparata bene, sapendo le qualità dei nostri avversari. Domani sarà una gara diversa, la interpreteremo in maniera diversa, ci rimane solo un risultato per arrivare in finale. Cercheremo di bloccare subito qualche loro tentativo di ripartenza, sono convinto che possiamo metterli in difficoltà. Dobbiamo stare al Top sotto l’aspetto fisico, si potrebbe arrivare anche ai supplementari, anche se spero di noi”.

Poi ha concluso: “Ho la sensazione che tutte le volte non si ottiene un risultato positivo, c’è un distacco da quello che può essere una partecipazione totale da parte di tutti, per cercare di arrivare ad un obiettivo ancora ribaltabile. Cercheremo domani di rendere fieri i 2 mila tifosi che arriveranno, dando il massimo per ottenere questa finale, sarebbe il coronamento di un percorso di crescita iniziato l’anno scorso. Abbiamo raggiunto la finale di Coppa Italia, siamo in una buona posizione in campionato e in una semifinale europea. C’è stata una crescita esponenziale da parte di tutti: siamo cresciuti tutti, io in primis. Ad oggi penso che si possa dire che il percorso è stato positivo. Penso che ci aspetterà un ambiente infuocato. Arthur è stato chiaro, qui è un ambiente che carica, che trascina, che può tirare fuori dai giocatori tantissimo. Lui sta bene, sembra stia al top della condizione, per noi è importante averlo. Sicuramente domani vorrà far vedere, al suo ex pubblico e compagni, il suo valore. Sarà un’arma in più per noi”.