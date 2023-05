Internazionali BNL d’Italia 2023: intitolata a Gianni Clerici la Sala Stampa del Centrale

La sala stampa del Centrale del Foro Italico è stata intitolata a Gianni Clerici. Alla presenza del Presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli, del Sindaco di Jesi Lorenzo Fiordelmondo e di Nicola Pietrangeli, si è svolta la conferenza stampa. Per l’occasione inoltre sono state esposte le “balette” conservate nel Museo di Jesi, che per l’intera durata del torneo resteranno al Foro Italico, situate al piano terra del Centrale. “Per me e per la nostra città è bello ed importante essere qui perché si celebra non solo il ricordo ma la vita di un uomo che ha rappresentato qualcosa di importante nello sport e nella vita – le parole del Sindaco di Jesi, Lorenzo Fiordelmondo -. Lo sport è un tratto caratterizzante di Jesi, noi ci sentiamo custodi di una tradizione e Gianni Clerici ne è stato custode prima”. Nel ricordo di Gianni Clerici si è poi unito anche Nicola Pietrangeli: “Giocai contro Gianni da ragazzino e vinse lui 6-4 6-4 che però mi disse che avrei fatto carriera, così iniziò la nostra amicizia. Gianni Clerici è Gianni Clerici, nessuno è come lui. Quando lui scriveva ti dava una lezione di tennis, quelle che in genere si prendono sul campo. Grazie a lui sono entrato nella Hall of Fame, perché lui era molto amico del presidente”.