Pattinaggio artistico: morto in un incidente l’ex campione mondiale Michele Sica

Il mondo del pattinaggio artistico piange Michele Sica, allenatore ed ex campione mondiale della disciplina che ci ha lasciato a sol 26 anni. L’italiano sarebbe stato vittima di un incidente mentre si trovava in vacanza in Francia. A dare l’annuncio della morte è la Polisportiva Masi, in provincia di Bologna, dove l’ex campione del mondo di pattinaggio artistico allenava le ragazze: “È con immenso dolore ed incredulità che comunichiamo l’improvvisa e prematura scomparsa del giovane allenatore di Polisportiva Masi Pattinaggio e amico Michele Sica. Michele era con noi da alcuni anni, era nato nel 1997 e prima di dedicarsi all’allenamento aveva avuto una importante carriera da pattinatore artistico con un titolo Mondiale juniores nel 2016 e un argento Europeo senior nel 2018. Le più sentite condoglianze a tutta la famiglia”. Sica per due anni di fila (Cali 2015 e Novara 2016) aveva conquistato la medaglia d’oro ai Mondiali Juniores, mentre nel 2018 in Portogallo (Lagoa) aveva ottenuto l’argento ai Campionati Europei nella massima categoria.