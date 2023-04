Internazionali BNL d’Italia 2023, il Foro Italico si rinnova: due nuovi campi ed un tunnel di collegamento al Centrale

Da otto campi nel 2006 a diciassette campi per l’edizione 2023 degli Internazionali BNL d’Italia, il Foro Italico è sempre più bello e sempre più grande. Con l’inizio della stagione della terra rossa si avvicina l’appuntamento con il Masters 1000 ed il WTA 1000 di Roma, che per la prima volta nella sua storia si svolgeranno nell’arco di due settimane, dall’8 al 21 maggio. Giunti all’ottantesima edizione gli Internazionali continuano a battere ogni record, come ha ricordato il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi: “Per noi è un’occasione speciale. ATP e WTA ci consentono di avere due tornei dalla durata di due settimane, questo vuol dire che ci saranno il doppio degli atleti rispetto agli anni passati. Gli Internazionali BNL d’Italia guadagnano maggior valore e maggiore prestigio. Abbiamo creato valore dal nulla dato che questo torneo era tecnicamente fallito quando sono arrivato, adesso invece siamo destinati a migliorare ulteriormente record spettatori dello scorso anno. Abbiamo già venduto 110.000 biglietti, di questi più del 20% all’estero ed il 46% fuori dal Lazio”.

I numeri in crescita costante del torneo giustificano gli sforzi fatti per ammodernare il Foro Italico. I due nuovi campi con tribuna sono la novità che di più impatterà sulla vita degli spettatori, dato che entrambi saranno dotati di tribune e saranno adibiti per i match. In particolare uno dei due campi diventerà il quarto per importanza televisiva, dietro a Centrale, Grandstand e Pietrangeli. “Il Foro Italico è la casa degli Internazionali BNL d’Italia. Da quest’anno avremo un torneo più lungo e serviva una casa più grande, green e moderna – le parole di Vito Cozzoli, presidente di Sport e Salute -. Insieme alla FITP ci stiamo sforzando per alzare l’asticella ed accogliere questi campioni: sarà una nuova sfida”. Per dare le misure di questo ampliamento, l‘area destinata al torneo passerà dai 90.000 m2 dello scorso anno ai 125.000 m2 del 2023. La nuova players lounge sarà collocata nella zona delle piscine e da lì si svilupperà un nuovo ponte che collegherà le piscine al campo centrale. Gli atleti accederanno alle zone a loro riservate da un nuovo ingresso sul lungotevere. A disposizione dei tantissimi tennisti ai nastri di partenza del torneo ci sarà un nuovo ristorante, una nuova palestra ed una piscina a loro riservata. Le premesse per un grande spettacolo in campo sono supportate da un progetto ambizioso.