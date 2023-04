Zeppieri-Joao Sousa oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Estoril 2023

Giulio Zeppieri se la vedrà contro Joao Sousa nel primo turno dell’ATP 250 di Estoril 2023 (Portogallo), torneo di scena sulla terra battuta della cittadina lusitana. Esordio stagionale sul circuito maggiore per il giovane laziale, a caccia di punti preziosi per avvicinarsi ai primi cento giocatori del mondo. L’urna gli ha riservato il veterano portoghese, un passato da top trenta ma oggi molto in ritardo nel ranking mondiale. Quando gioca in casa, tuttavia, Sousa ha sempre dimostrato di poter alzare il livello, spinto anche dal caloroso pubblico amico.

Secondo le quote dei bookmakers sarà Zeppieri a partire con i favori del pronostico. L’azzurro nel recente passato ha già avuto modo di testarsi nel tennis dei grandi riuscendo a fare partita alla pari pure con giocatori del calibro del russo Karen Khachanov e dello spagnolo Carlos Alcaraz. Con il tennista lusitano non ci sono scontri diretti da registrare. Per il vincitore ci sarebbe un ottavo di finale decisamente intrigante contro il campione norvegese Casper Ruud, prima testa di serie della manifestazione e beneficiario di un bye all’esordio.

Zeppieri e Sousa scenderanno in campo oggi (martedì 4 aprile). I due giocatori sono pianificati come terzo incontro di giornata sull’Estadio Millenium dalle ore 13.00 italiane (le 12.00 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di primo turno tra Zeppieri e Sousa garantendo una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine della partita.