Basket, Petrucci: “Banchero ai Mondiali con l’Italia? Non posso dire né si, né no”

Paolo Banchero sta per terminare la prima stagione NBA della sua carriera e, per il cestista con il passaporto italiano, è giunto il momento di pensare al suo prossimo futuro, quello estivo. In tanti si stanno chiedendo: giocherà i Mondiali con la casacca dell’Italia? Gianni Petrucci, Presidente della Federbasket, non è ancora in grado di rispondere con certezza a questo quesito. “Banchero ai Mondiali con l’Italia? Non posso dire né sì, né no – ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport -. C’è una speranza, ma non sono in grado di promettere nulla. Obiettivo principale per il Mondiale? Staccare un pass per le Olimpiadi. Ci sono solo due posti, ma sappiamo che poi ci sarà il preolimpico. Le Olimpiadi sono importanti per tutti gli sport, e nel nostro in particolare c’è una concorrenza enorme. Il calcio è il primo sport al mondo per popolarità, poi il cricket grazie all’India, terzo il basket: ce ne accorgiamo anche in Italia, il numero di tesserati è elevatissimo”.