Internazionali BNL d’Italia 2023: esordio con il sorriso per Cocciaretto, fuori Paoletti ed Errani

Sara Errani è sconfitta al primo turno degli Internazionali BNL d’Italia: Anastasia Pavlyuchenkova vince con il punteggio 6-1 6-1 e stacca un pass per il secondo turno della manifestazione capitolina, dove affronterà la due volte campionessa in carica Iga Swiatek. Pavlyuchenkova scatta meglio dai blocchi e mette subito alle strette la nostra portacolori: l’ex numero 11 del mondo ottiene un break in apertura e poi si dimostra molto solida alla battuta, involandosi sul 2-0. Errani si sblocca successivamente, in un inizio di match che è stranamente piuttosto rapido nello svolgimento degli scambi e dei game. Già avanti 3-1, la finalista 2021 del Roland Garros ha la meglio anche nel primo gioco dell’incontro decisosi ai vantaggi, conquistando di conseguenza un secondo break di vantaggio. La situazione peggiora sempre di più, la russa è centratissima e non lascia alcuno scampo alla propria rivale odierna. Errani non è incisiva in risposta come suo solito e non riesce mai a procurarsi reali chance durante l’intero corso dell’incontro. Alla fine, è un netto 6-1 6-1 in favore di Pavlyuchenkova, maturato in soli 63 minuti di dominio.

Cede con onore Matilde Paoletti, autrice di un’ottima prestazione contro la polacca Magdalena Frech ma sconfitta dopo 2 ore e 40 minuti di battaglia: 4-6 6-2 7-5 il punteggio con cui la polacca si è imposta sulla nostra portacolori, che comunque potrà essere soddisfatta per il match da lei giocato e per la bellissima esperienza vissuta, a riprova del fatto che ci troviamo davanti ad una possibile protagonista del tennis italiano femminile in futuro. Giovane, ma già molto esperta, ha ottenuto una grande vittoria Elisabetta Cocciaretto: Lauren Davis l’aveva sconfitta, a gennaio, nella finale del WTA 250 di Hobart, ma stavolta è stata l’anconitana ad imporsi con un netto e perentorio 6-3 6-0. La numero 45 del mondo, sempre più vicina ad entrare tra le grandissime del tennis mondiale, ha avuto la meglio dopo 1 ora e 10 minuti e si è qualificata per il secondo turno degli Internazionali BNL d’Italia: prossimo ostacolo è la russa Anastasia Potapova, una delle giocatrici più in forma di questa stagione.