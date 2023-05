Fiorentina-Basilea, Italiano: “Servirà una partita intelligente. Cabral c’è”

Per la Fiorentina giovedì 11 maggio ci sarà il primo round per un appuntamento con la storia europea. La sfida contro il Basilea vale il primo atto della finale di Conference League. Alla vigilia del match ha parlato il tecnico dei viola, Vincenzo Italiano. Queste le sue parole.

Sulla partita: “Domani è una semifinale come lo è stata quella di Coppa Italia contro la Cremonese, sono partite che si giocano in 180 minuti, forse di più, e dobbiamo giocarla con intelligenza, difendere in maniera attenta e sfruttare il fattore Franchi. Mi auguro che tutti insieme si possa mettere in difficoltà l’avversario, abbiamo modo di concludere in maniera stupenda la stagione“.

Sul Basilea: “Se è arrivata in semifinale, vuol dire che il Basilea è una squadra che ha qualità e valori importanti, soprattutto caratteriali perché per due volte sembrava dovesse andare fuori e invece ha ribaltato i risultati andando avanti in questa competizione. Ci metterà in difficoltà, noi dobbiamo rispondere con l’effetto Franchi, Firenze e curva. Tutti insieme possiamo metterli in difficoltà“.

Sui giocatori: “Terracciano è arrivato stamattina, aveva qualche linea di febbre e abbiamo cercato di tenerlo a riposo. Credo sia recuperabile. Cabral non è stato a disposizione nell’ultima gara per una botta al piede e non è stato presente a Napoli. Oggi si è allenato e per domani è a disposizione. Sottil, invece, non sarà della partita, ha qualche problemino. Brekalo è rientrato da una brutta botta subìta contro l’Atalanta, stiamo ruotando tutti in attacco. E’ recuperato al massimo e ora sta bene“.