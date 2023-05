Bundesliga 2022/2023, lo Stoccarda ferma il Bayer Leverkusen: Palacios risponde a Guirassy

Il Bayer Leverkusen non va oltre un pareggio per 1-1 contro lo Stoccarda nel match della Mercedez-Benz Arena valevole per la trentaduesima giornata di Bundesliga 2022/2023: al vantaggio siglato da Serhou Guirassy risponde la rete realizzata da Exequiel Palacios. Dopo un primo tempo che non regala particolari emozioni, le due squadre tornano in campo nella ripresa con maggiore determinazione, soprattutto i padroni di casa. Questi ultimi, dopo una serie di tentativi, al 57′ trovano il vantaggio grazie ad un calcio di rigore trasformato dal loro numero 9.

Partita molto in salita, dunque, per la squadra di Xabi Alonso che, a venti minuti dalla fine, agguanta il pareggio con un gol del centrocampista. Un punto per parte che serve ben poco ad entrambe le compagini poiché il Bayer Leverkusen aggancia il Wolfsburg al sesto posto con 49 punti, mentre lo Stoccarda resta in zona retrocessione a quota 29. Adesso per i ragazzi di Xabi Alonso ci sarà la semifinale di ritorno di Europa League contro la Roma.