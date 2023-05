Internazionali BNL d’Italia 2023, Djokovic autografa il cappello a Mourinho (FOTO)

Bel siparietto al termine della vittoria da parte di Novak Djokovic al secondo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2023 contro Etcheverry. Come abbiamo documentato, tra gli spettatori dell’incontro presente anche l’allenatore della Roma José Mourinho, che ha fatto un salto al Foro. E lo Special One ha voluto farsi autografare il cappello dal numero uno al mondo del ranking del tennis, come testimonia questa foto.