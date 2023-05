Fiorentina: Alia Guagni vince il premio memorial Davide Astori

Ad un mese dall’inizio del primo memorial a Firenze ‘Davide Astori’, intitolato al capitano della Fiorentina morto nel marzo 2018 e organizzato dal club dilettantistico Affrico, sono stati resi noti i nomi di coloro che riceveranno riconoscimenti speciali: Alia Guagni, calciatrice del Milan e della Nazionale italiana, riceverà il premio alla carriera mentre quello per il giornalista sportivo dell’anno andrà a Matteo Marani, che da febbraio di quest’anno è presidente della Lega Pro. Il premio per il miglior talento di una società professionista sarà consegnato a Diego Pisani, centrocampista classe 2007 che gioca nella Fiorentina Under 16 mentre a Deborah Bianchi, arbitro internazionale della sezione di Prato andrà il premio per la miglior esordiente donna. Il riconoscimento per il miglior esordiente dilettante andrà a Mirko Chelli. Verrà consegnato un riconoscimento alla famiglia Astori per aver appoggiato fin da subito l’Affrico nella creazione del torneo che è riservato alla categoria Pulcini 2012-2013 e avrà luogo a Firenze dal 2 al 4 giugno.