Torino, Cairo: “Servono regole a livello europeo per rendere il calcio un sistema sostenibile”

“La cosa che mi colpisce è che un Paese come l’Inghilterra che ha un calcio al top, che vende i diritti tv a quattro miliardi e ha gli stadi pieni, ma poi un sacco di squadre inglesi perdono un sacco di soldi. Dobbiamo pensare a un calcio sostenibile, non è una buona cosa calcio che perde in maniera incredibile”. Queste le parole del presidente del Torino e di RCS Urbano Cairo, intervenuto durante la “Milano Football Week” organizzata dalla Gazzetta dello Sport. “Più che mettere regole in Italia ci devono essere regole europee, dei salary cap o simili. Mano a mano che i diritti tv crescono, tutti i denari vanno versi i calciatori, agli allenatori e gli agenti, va benissimo ma serve sostenibilità”.