Bayer Leverkusen, Alonso: “Mourinho? un leader, il migliore. Domani servirà massima prestazione”

Xabi Alonso, allenatore del Bayer Leverkusen, ha parlato alla vigilia della sfida con la Roma commentando il rapporto con Mourinho, suo tecnico ai tempi del Real Madrid. “Ho imparato da tutti i miei ex allenatori, ma da Mourinho ho imparato come essere leader, e come lottare. Lui è uno dei migliori. Per me è un onore affrontarlo”. Alonso ha poi continuato: “Abbiamo bisogno della prestazione perfetta, bisognerà concentrarsi solo sul campo. Le sensazioni avute sono eccezionali, abbiamo tanta energia, non vediamo l’ora di scendere in campo domani. Ci aspettiamo un’atmosfera pazzesca all’Olimpico. L’opportunità di poter raggiungere la finale è un privilegio assoluto e servirà la partita perfetta”.