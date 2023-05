Internazionali BNL d’Italia 2023, bagno di folla per assistere agli allenamenti di Sinner

C’è tantissima attesa per l’inizio degli Internazionali BNL d’Italia che sono ormai prossimi a partire. Da questa stagione tennistica va sottolineato sempre l’upgrade del torneo italiano che comprenderà in totale 96 giocatori nei tabelloni principali fra uomini e donne. Ovviamente l’attesa è molta, soprattutto per i nostri italiani. Il numero uno della nostra Italia al momento è Janik Sinner che è già arrivato nella Capitale.

Nel corso del suo primo giorno di allenamenti dello stesso Sinner c’è stato un ver e proprio bagno di folla per il tennista italiano che sul Campo Centrale della Capitale ha passato alcune ore, allenandosi insieme a Francesco Passaro. Sinner sta cercando di arrivare all’inizio del torneo al meglio, visto che il tennista ha rinunciato all’appuntamento dell’Atp a Madrid nelle settimane precedenti.