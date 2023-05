Inter, Inzaghi: “Ho grande rispetto per Mourinho. Milan? Pronti a giocare ad armi pari”

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, all’indomani della vittoria conquistata all’Olimpico contro la Roma, ha rilasciato delle dichiarazioni a Rai Radio 1: “Era una partita molto difficile e i ragazzi hanno fatto bene, sono tutti da abbracciare. Sono felice di tutta la squadra perché ha interpretato bene la sfida. Quello che mi emoziona è soprattutto la coralità. Abbiamo un gruppo compatto e unito, in questo modo siamo usciti dal momento difficile. Ho un grandissimo rispetto per Mourinho, ci siamo scambiati i saluti e mi ha fatto l’in bocca al lupo per il Milan. Io ho ricambiato”.

Sull’imminente derby di Champions League contro il Milan: “Si tratterà di una partita molto delicata per entrambe le squadre. Arriviamo a questa sfida dopo un cammino lungo e pieno di soddisfazioni, la semifinale è meritata per tutte e due. Siamo pronti a giocarla ad armi pari“.