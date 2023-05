Cori razzisti a Vlahovic, la Figc chiama la Juventus per esprimere solidarietà

Episodio triste, l’ennesimo a sfondo razzista di questa stagione in Serie A, quello accaduto a Bergamo durante il match tra Atalanta e Juventus. Nei minuti finali della gara, sulla situazione di 1-0 in favore dei bianconeri, Dusan Vlahovic è stato vittima di cori e insulti razzisti da parte di alcuni membri della curva del Gewiss Stadium, i queli hanno chiamato “zingaro” l’attaccante serbo. L’arbitro, Daniele Doveri, ha sospeso la partita per circa un minuto e i cori si sono fermati, salvo poi riprendere nel momento in cui proprio Vlahovic ha siglato la rete del definitivo 2-0 (il serbo è anche stato ammonito, come da regolamento, per aver reagito nell’esultanza). Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, “gli ispettori della Procura Federale presenti al Gewiss Stadium hanno ovviamente registrato quanto avvenuto e annotato, mettendo quanto raccolto a disposizione di chi dovrà prendere provvedimenti. Intanto la Figc ha già chiamato la Juventus per esprimere solidarietà“.