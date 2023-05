Internazionali 2023, finale Rune-Medvedev slitta per pioggia: tutti gli aggiornamenti

La pioggia continua a non dare tregua agli Internazionali d’Italia 2023 e torna a scendere in maniera importante sul campo centrale del Foro Italico. L’inizio del match, inizialmente previsto per le ore 16:00, è slittato alle 16:30 ma la pioggia è tornata a scendere proprio poco prima che i due finalisti Holger Rune e Daniil Medvedev potessero tornare in campo. A questo punto non resta che attendere ulteriori sviluppi e che le condizioni meteorologiche possano migliorare per consentire lo svolgimento della finale. Sportface.it seguirà in diretta l’evoluzione della situazione fornendo costanti aggiornamenti.

AGGIORNAMENTI

17:30 – Rune e Medvedev stanno per entrare in campo, forse è la volta buona.

17:08 – L’inizio della partita è previsto non prima delle 17:30.

17:00 – Al momento continua a piovere sul campo centrale del Foro Italico.

16:50 – La pioggia continua a cadere, si resta in attesa di capire quando si potrà cominciare.

