Highlights Lecce-Spezia 0-0: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 26

Il video con gli highlights di Lecce-Spezia 0-0, match della trentaseiesima giornata di Serie A 2022/2023. Sfida tiratissima che vale tantissimo in chiave salvezza e le occasioni sono ridotte al lumicino nel primo tempo. Nella ripresa discorso analogo e così il risultato non può mutare ed è punteggio a occhiali. Tutto aperto per la zona retrocessione. Di seguito ecco le immagini salienti. I diritti video sono in esclusiva della Lega di Serie A e di Dazn: ecco i rispettivi canali Youtube per rivedere tutto.

